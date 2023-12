Da Timothée Chalamet, nei panni di Paul Atreides a Zendaya in quelli di Chani, e poi ancora Rebecca Ferguson come Lady Jessica, Josh Brolin come Gurney Halleck, Javier Bardem nei panni di Stilgar, Austin Butler in quelli di Feyd-Rautha, Florence Pugh nel ruolo della Principessa Irulan, Dave Bautista che è la Bestia Rabban, Léa Seydoux come Lady Margot, Stellan Skarsgård nel ruolo del Barone e Christopher Walken in quello dell’Imperatore Shaddam IV.

"Dune: Parte 2" si avvicina e per stuzzicare ancor più la curiosità dei fan Warner Bros ha pubblicato i nuovi poster dei personaggi del blockbuster diretto da Denis Villeneuve in uscita il 28 febbraio 2024.

I Character movie poster I protagonisti del secondo attesissimo capitolo dell'adattamento della saga sci-fi di Frank L. Herbert appaiono in un'inedita veste pronti all'epica guerra che li attende, tra liberazione e vendetta.





Lo slittamento dell'uscita a causa dello sciopero degli attori e quando esce "Dune: Parte 2" Il film, annunciato da oltre un anno, sequel del primo capitolo, che ha incassato oltre 400 milioni di dollari in tutto il mondo, sarebbe dovuto arrivare al cinema a novembre 2023.

A causa dello sciopero degli attori della US Screen Actors Guild tuttavia la pellicola ha dovuto posticipare la data di uscita, che adesso è stata fissata per l'inizio di marzo.

Dopo il primo trailer, Timothée Chalamet, Zendaya, Florence Pugh e gli altri presentano 10 minuti di film in anteprima in Brasile A maggio 2023 la casa di produzione aveva diramato un teaser che anticipava il primo trailer ufficiale del sequel, mentre pochi giorni fa al CCXP di San Paolo in Brasile, il cast di "Dune 2" si è riunito per mostrare i primi 10 minuti del film in anteprima, a detta di molti presenti "una scena tranquilla tra Zendaya e Timothée Chalamet su una duna di sabbia che culmina con Paul che cerca di cavalcare un Verme delle sabbie per la prima volta. All’evento brasiliano lo stesso Chalamet ha raccontato l'evoluzione della "bellissima storia" di Paul, il suo personaggio con Chani.

"Io e Zendaya ci siamo subito trovati bene nel primo film. Però lei era stata lì sul set solo per circa una settimana, questa volta invece avremo una bellissima storia...È un’avventura epica, penso che tutti voi la amerete" e ha poi spiegato come questo secondo capitolo si presenti più all'insegna dell'action di quanto non sia stato il primo più meditativo e contemplativo. "Stavamo seguendo un giovane uomo che scopre un nuovo pianeta, una nuova cultura. Il secondo film... è più un film d’azione che segue il mitico viaggio di Paul... direi un film più muscolare".

Qual è la trama del film "Nel primo film Paul Atreides è uno studente...Ora lo vediamo diventare un leader", aveva raccontato Chalamet al CinemaCon di Las Vegas, qualche mese fa svelando la trama. Al termine del primo "Dune", dopo che il padre e il suo palazzo erano stati attaccati dai nemici, il ragazzo era fuggito nel deserto con la madre, trovando rifugio presso i Fremen, il popolo indigeno del pianeta dei deserti. E qui incontra Chani. Il sequel esplorerà quindi il viaggio di Paul Atreides mentre si unisce con Chani e i Fremen per pianificare la vendetta contro i cospiratori che hanno distrutto la sua famiglia. "Dovendo affrontare una scelta tra l'amore della sua vita e il destino dell'universo conosciuto, si sforza per impedire un terribile futuro che solo lui può prevedere", recita la sinossi.







Un anno di riprese "Nel primo film era importante fare in modo che il lungometraggio potesse essere accettato. Adesso dobbiamo assicuraci di chiudere il primo libro, perciò posso ignorare alcune premesse che dovevano esserci nel primo Dune. Posso dire che c’è un po’ più di pressione in questo momento con il secondo film", aveva spiegato il regista all'avvio delle riprese nell'estate 2022.

Quando è uscito Dune in Italia? La prima mondiale di Dune è avvenuta a Venezia 78 nel settembre 2021. Non solo un filmone di fantascienza dal budget illimitato, ma molto di pià: c'è potere, tradimento, lealtà ma anche politica e religione, strascichi del colonialismo, attese messianiche, fanatismi talebani e l'ossessione per la salvaguardia del pianeta, praticamente fatti salvi gli effettoni speciali strabilianti, mondi lontani, un film di attualità insomma.

Girato tra Ungheria e Giordania, "Dune" è arrivato nelle sale in Italia il 16 settembre 2021. Negli Stati Uniti invece il 22 ottobre day and date, ovvero in contemporanea su grande schermo e su HBO Max. Una scelta della produzione su cui il regista ha espresso disapprovazione con una lettera aperta affermando che non vedere "Dune" al cinema sia come: "Guidare un motoscafo nella tua vasca da bagno. Per me è ridicolo. È un film che è stato realizzato come tributo all'esperienza del grande schermo".

Adattamento per il grande schermo dell'omonimo best seller di Frank Herbert, "Dune" è la storia di Paul Atreides, giovane brillante e talentuoso, il figlio del duca, nato con un grande destino per il quale dovrà viaggiare verso il pianeta più pericoloso dell'universo per assicurare un futuro alla sua famiglia e alla sua gente. Mentre forze maligne si fronteggiano in un conflitto per assicurarsi il controllo della più preziosa risorsa esistente sul pianeta (una spezia capace di sbloccare il più grande potenziale dell'umanità), solo coloro che vinceranno le proprie paure riusciranno a sopravvivere.

Il film trasporta al cinema solo la prima metà del libro pubblicato nel 1965. E Denis Villeneuve ("Blade Runner 2049") è già al lavoro per la seconda parte, le cui riprese non partiranno prima dell'autunno 2022. In precedenza David Lynch lo aveva portato al cinema nel 1984.