Leggi Anche Gli Emmy slittano di quattro mesi per lo sciopero a Hollywood

L'offerta degli Studios Gli studi cinematografici di Hollywood hanno reso pubblica la proposta di accordo per fermare lo sciopero degli scrittori, che da 113 giorni ha fermato le produzioni cinematografiche. Il tentativo vuole aggirare le ufficiali trattative del sindacato che ingaggia oltre 11mila tra scrittori e sceneggiatori. La soluzione proposta da parte dell’Alleanza dei produttori cinematografici e televisivi, che negozia per conto degli studios prevede il “più alto aumento salariale” in più di tre decenni, così come un aumento dei residui (un tipo di royalty) che è stato uno dei principali punti di contesa. Sono state offerte tutele relative all’uso dell’intelligenza artificiale, “trasparenza dei dati” sugli spettatori in streaming e la formazione degli scrittori per diventare showrunner. Gli studios si trovano di fronte a decisioni importanti sull’opportunità di posticipare l’uscita di film e trasformare anche alcuni show televisivi.

L'incontro Diversi amministratori delegati delle principali società di Hollywood, tra cui David Zaslav della Warner Bros e Robert A. Iger, il boss della Disney, hanno incontrato i funzionari della Writers Guild of America, il sindacato degli scrittori. I Ceo hanno espresso il loro impegno a porre fine allo sciopero arrivato a ieri al suo 113esimo giorno. "La nostra priorità è porre fine allo sciopero in modo che i membri della nostra comunità di talenti possa tornare a fare quel che sa fare meglio ponendo fine alle difficoltà che l'industria sta attraversando. Speriamo che la Wga la pensi come noi", ha detto la presidente dell'Alleanza, Carol Lombardini. Gli sceneggiatori sono stati di diverso avviso: "Ci siamo trovati di fronte a una conferenza in cui i produttori hanno cercato di spiegarci quanto era buona la loro offerta", hanno affermato i leader sindacali: "Non capiscono che, tra limitazioni, scappatoie e omissioni, quanto ci hanno messo davanti non protegge gli sceneggiatori dalle minacce esistenziali che ci hanno portato all'agitazione. Cosi' gli abbiamo spiegato che ogni sciopero ha un prezzo: per noi questo prezzo è la risposta a tutti i problemi - non solo alcuni - che loro hanno creato nella nostra industria".