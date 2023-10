Inizialmente intitolato "Mission: Impossible - Dead Reckoning Part Two", e al momento solo "Mission: Impossible", il film è il sequel diretto di "Mission: Impossible - Dead Reckoning - Parte uno" (2023). L'ottavo uscirà così nel Memorial Day del 2025, il giorno in cui negli Usa vengono commemorati soldati americani caduti in tutte le guerre. La decisione di cambiar titolo al film è probabilmente legata anche all'esito del boxoffice mondiale. Alla fine, "Dead Reckoning" ha incassato 567,5 milioni di dollari in tutto il mondo, restando al di sotto del capitolo del 2018 "Fallout" (791,7 milioni di dollari a livello globale) e di "Top Gun: Maverick" (1,5 miliardi di dollari). Il thriller d'azione ha ottenuto alcune delle migliori recensioni della saga cinematografica, ma è stato rapidamente surclassato al botteghino da "Barbie" e "Oppenheimer".

Sciopero a Hollywood

Lo slittamento in calendario è causato dalla questione riguardante lo sciopero SAG-AFTRA che sta coinvolgendo gli attori di Hollywood. Dopo che la controversia tra case di produzione e sceneggiatori è stata risolta, la questione che riguarda gli attori è rimasta ancora sul tavolo. Lo stesso Tom Cruise è sceso in campo per fare da mediatore e ha lanciato appelli alle parti per cercare di smussare le rispettive posizioni. Intanto i piani di uscita stanno venendo sempre più stravolti non solo per i film che vogliono aspettare fino a quando le loro star possono promuoverli (come "Dune: Part Two", rinviato a marzo), ma anche per alcuni dei film più importanti del prossimo anno. La Paramount ha anche annunciato che l'uscita di "A Quiet Place: Day One" diretto da Michael Sarnoski, prequel della serie horror post-apocalittica con Lupita Nyong'o, sarà posticipata dall'8 marzo 2024 al 28 giugno 2024. Intanto sono ripresi i negoziati tra la Screen Actors Guild-Federazione americana degli artisti televisivi e radiofonici e gli studi cinematografici.