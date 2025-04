Dazi in pausa, ecco cosa c'è dietro la mossa inaspettata di Trump secondo l'esperto di mercati

In questo quadro di incertezza e mutabilità su cosa dovrebbe puntare un investitore prudente?

"La prima cosa da tenere in considerazione è non lasciarsi prendere dall'emotività e adottare una strategia quanto più possibile diversificata con una quota limitata dedicata al mercato azionario, visto il profilo prudente. Con riferimento a tale quota azionaria potrebbe essere opportuno concentrarsi maggiormente sull'azionario europeo, Germania in primis, in vista del mega piano di spesa varato dal neo governo Merz per infrastrutture e difesa. Altro ingrediente importante è quello di approcciare l'investimento con gradualità in modo da minimizzare eventuali punti di eccesso dei prezzi di mercato. Per parte obbligazionaria preferenza per scadenze entro tre anni inserendo anche bond sovranazionali come per esempio la Bei, la Banca europea per gli investimenti. Infine ultima considerazione sul tema oro: nel clima geopolitico in prospettiva più caldo (si veda il caso Usa-Cina sul fronte Taiwan), dedicare una parte del proprio portafoglio a questa asset class potrebbe contribuire a meglio bilanciare la diversificazione."