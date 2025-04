Dazi, Trump fa lo "sconto" a San Marino: le tariffe saranno al 10%

I dazi annunciati da Donald Trump peseranno meno su San Marino rispetto al resto d'Europa. Le tariffe doganali saranno infatti al 10%, come ha confermato Luca Beccari, segretario di Stato per gli Affari Esteri di San Marino, assimilabile alla carica di primo ministro. Per gli Stati Ue, il presidente americano ha invece stabilito imposte del 20%, secondo una formula "universale" che però lascia molti dubbi.