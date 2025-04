Dazi di rabbia e dazi tattici, la diversa strategia di Trump per Ue e Cina: come funzionano davvero le tariffe doganali

I dazi non sono mai una questione solamente economica. Le grandi potenze li utilizzano per due motivi principali: danneggiare la coesione interna dei Paesi avversari e, all'opposto, compattare il fronte "di casa" contro tali nemici. Questo perché gli imperi utilizzano l'economia come uno strumento di controllo, mentre i cosiddetti satelliti (Europa in primis) ne fanno una questione primaria di governo. Il 2 aprile è stato annunciato per settimane come il "giorno X" della guerra commerciale voluta da Donald Trump contro mezzo mondo, o forse più. Sia contro noi "alleati" dell'Ue e di altri Stati occidentali come il Canada, sia contro rivali totali come la Cina. I primi sono dazi imposti per "rabbia", i secondi rispondono invece a precisi obiettivi tattici. Ma, in concreto, cosa sono e come funzionano i dazi? E perché potrebbero rivelarsi un boomerang contro gli stessi Usa?