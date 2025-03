Trump: "Bombardamenti e dazi contro l'Iran senza un accordo sul nucleare"

Donald Trump minaccia "bombardamenti" e "dazi secondari" contro l'Iran se non raggiungerà un accordo con gli Stati Uniti. Gli Usa vogliono assicurarsi che il Paese non sviluppi l'arma nucleare. "Se non stringono un accordo ci saranno bombardamenti come non ne hanno mai visti prima", ha affermato Trump in un'intervista a Nbc, precisando comunque che i funzionari statunitensi e quelli iraniani si stanno "parlando". Il presidente americano nelle ultime ore ha parlato ancora delle mire di conquista sulla Groenlandia. "La otterremo al 100%, nulla è escluso". Trump, inoltre, ha ricordato che non ci sarà "nessun ritardo sull'applicazione dei dazi il 2 aprile". Ma intanto Cina, Giappone e Corea del Sud prendono accordi sulle contromisure e pensano a un patto commerciale asiatico.