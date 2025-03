Usa, Bannon: "Trump andrà in prigione se i democratici vincono le elezioni nel 2028" | Tensione alla Casa Bianca sui dazi reciproci del 2 aprile

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump "andrà in prigione" se i democratici conquisteranno la Casa Bianca nel 2028. E' la funesta previsione di Steve Bannon, l'ex controverso stratega del presidente americano, che invita i sostenitori di Trump a non sedersi sugli allori della vittoria del 4 novembre. "Siamo in guerra", ha detto ipotizzando che i democratici cercheranno di rimuovere il presidente nel caso in cui dovessero conquistare la Camera già alle elezioni di metà mandato del prossimo anno. Intanto il 2 aprile giorno dei dazi reciproci si avvicina e all'interno dell'amministrazione Trump sale la tensione