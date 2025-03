Mentre Donald Trump non si ferma nella politica dei dazi, l'Europa studia le contromisure. Ma secondo la vicepresidente Ue Teresa Ribera, il presidente americano "si sta comportando come il bullo nel cortile della scuola". Il portavoce della Commissione europea Olof Gill spiega così l'obiettivo delle iniziative che saranno messe in campo. "La lista finale dei prodotti su cui applicare contromisure sarà ben selezionata per provocare il massimo impatto nei confronti degli Stati Uniti e ridurre al minimo l'impatto sull'economia dell'Ue".