Trump smentito dal sito "The Atlantic": pubblicati piani di guerra agli Houthi | Fonti Ue: "Usa hanno ragione, noi timidi sul Mar Rosso"

Non si arresta il chat-gate del Pentagono con i piani di guerra in Yemen. Il sito "The Atlantic", il cui direttore era stato inserito per errore nella chat Signal della Casa Bianca, pubblica i piani di guerra americani contro gli Houthi. E smentisce in parte Trump che aveva dichiarato come in quella chat non si fossero scambiati informazioni secretate. Trump ha invece appoggiato il proprio vice presidente che a proposito dell'Europa aveva usato toni offensivi definendo l'Ue un "parassita". Ma secondo l'agenzia Ansa che ha raccolto alcune dichiarazioni informali, anche a Bruxelles qualcuno sostiene che il Vecchio Continente sia stato troppo "timido" sulla protezione dei propri interessi nel Mar Rosso lasciando tutto il compito a Usa e Gran Bretagna.