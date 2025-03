Dazi, l'Ue studia la risposta a Trump: in campo contromisure che avranno il massimo impatto sull'economia degli Stati Uniti

"Non vogliamo dover imporre contromisure, crediamo che questo non faccia bene a nessuno, non faccia bene a noi, ed è un atto che danneggia l'economia degli Stati Uniti. Quello che faremo da questa fase in poi è prepararci per una risposta ferma, ben calibrata e tempestiva a qualsiasi misura futura annunciata dagli Stati Uniti e l'elenco dei prodotti su cui" applicare le contromisure ai dazi di Donald Trump "sarà ben calibrato per creare il massimo impatto sugli Stati Uniti e per ridurre al minimo l'impatto sulla nostra economia europea. Questa è una scelta che dovremo fare in modo molto giudizioso e ben calibrato". Lo dice il portavoce della Commissione europea per il commercio Olof Gill rispondendo a una domanda sui dazi Usa durante il briefing quotidiano con la stampa.