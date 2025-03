Vino, si ferma l'export italiano verso gli Usa: la minaccia dei dazi al 200% mette paura

"Ci sono documenti ufficiali delle società di importatori americani che consigliano di bloccare completamente le importazioni, non solo di vini italiani ma di vini europei, in attesa di sapere come sarà definita la norma del 14 aprile, che dovrebbe chiarire se i dazi Usa si applicano sulle merci già spedite. Così oggi l'export verso gli Stati Uniti è bloccato". L'allarme dell'Unione Vini è realtà e si materializza non solo con spedizioni ferme e ordini congelati in partenza negli uffici, ma con un più forte impatto visivo. Le bottiglie, infatti, viaggiano solo via mare e ora i magazzini degli interporti sono stipati, mentre i container restano parcheggiati sulle banchine perché non saliranno più a bordo delle navi cargo. Ecco le conseguenze dei dazi Usa - del 200% su vini e alcol - in via di applicazione dal 2 aprile.