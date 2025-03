Prosecco, si temono dazi Usa fino al 200%: i produttori italiani sospendono le esportazioni

La minaccia dell'amministrazione Trump di imporre dazi su merci europee ha messo in crisi anche un bene ritenuto "inattaccabile" come il prosecco. Al punto che vendite ed esportazioni verso gli Usa sono di fatto state sospese. I vini italiani, "impiegando diverse settimane per giungere negli Usa, potrebbero vedere lievitare i dazi fino al 200% 'on the water', cioè lungo il percorso tra l'Italia e l'America, rischiando di mettere in crisi gli stessi nostri importatori, senza contare le gravissime ripercussioni sulle aziende mittenti". È un passaggio di una lettera inviata al ministro dell'Agricoltura, Francesco Lollobrigida, dai presidenti dei tre consorzi di tutela del prosecco operativi tra Veneto e Friuli-Venezia Giulia, riferendo la decisione di molti importatori di congelare gli ordini.