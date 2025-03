Prosecco, i produttori studiano una versione "light" per rispondere alla domanda di vini meno alcolici

"Il mercato sta cambiando rapidamente. La richiesta di vini a basso tenore alcolico è un fenomeno globale, e anche il Prosecco non può restare a guardare - ha spiegato al Corriere del Veneto il presidente del Consorzio del Prosecco Doc, Giancarlo Guidolin -. Già oggi siamo tra i vini spumanti con il grado alcolico più basso, ma i consumatori chiedono prodotti ancora più leggeri. Il Prosecco - ha aggiunto - ha undici gradi e non è facile ridurre la gradazione alcolica, perché l’alcol è parte integrante dell’equilibrio e della piacevolezza del vino. Ridurlo troppo significa cambiare profondamente il prodotto. Tuttavia, è una sfida che vogliamo affrontare per dare ai produttori interessati l’opportunità di intercettare questa domanda crescente".