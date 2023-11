Alla scoperta del Cammino delle Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene

Un viaggio in quattro tappe attraverso il paesaggio patrimonio dell'Unesco. 51 km di lunghezza, 9 comuni da attraversare, il Cammino delle Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene è un modo per staccare la spina, immergersi nella natura e degustare una delle eccellenze italiane più amate in tutto il mondo, il prosecco.

Come ci ha raccontato Marina Montedoro, Presidente dell'Associazione per il patrimonio delle Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene: “Il Cammino delle Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene, il primo cammino ufficialmente riconosciuto dalla regione del Veneto, nasce da un’idea del governatore Luca Zaia, che durante la pandemia propone all’associazione che si occupa della tutela di questo sito patrimonio dell’umanità dal 2019 di tracciare un percorso che attraversasse le colline da ovest ad est e potesse consentire a cittadini e turisti di godere di questo meraviglioso paesaggio, attraversando a piedi vigneti, boschi e piccoli borghi”.

Inaugurato lo scorso luglio il Cammino delle Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene ha fin da subito attratto migliaia di turisti molti stranieri. Il fascino della natura e delle bollicine. 51 km nei quali è possibile passeggiare tra le infinite bellezze dell'area prealpina trevigiana: dai ripidi pendii, alle dolci passeggiate tra i campi, dalle vallate ricche di acqua alle affilate creste dorsali. Natura, cultura e bellezze paesaggistiche: borghi, castelli, abazie chiese e tanta tradizione popolare.

Unsplash

Ha spiegato ancora Marina Montedoro: “Dalla data della sua inaugurazione, il 7 luglio 2023, sono migliaia i turisti – 50% italiani e 50% provenienti da oltre 20 Paesi in tutto il mondo – che hanno scaricato la credenziale per venire a fare questo cammino. Questo significa che questo percorso a piedi è il migliore biglietto da visita per questo territorio, che verrà conosciuto non soltanto grazie al nettare che si ottiene da queste vigne, il Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene, ma anche grazie a tutti gli altri prodotti enogastronomici della tradizione locale, insieme chiaramente alla secolare storia di questo territorio”.

Il Cammino delle Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene presenta una difficoltà tecnica media ma di tipo escursionistico, con un'altimetria di 2265 m di dislivello positivo. Un percorso, in un paesaggio patrimonio dell'Unesco che punta a far scoprire bellezze dei nostri borghi e la bontà delle bollicine.

“Questo cammino lascerà come eredità a tutti coloro i quali verranno ad attraversarlo quelle straordinarie emozioni che soltanto un luogo immerso nella pace e nella natura e nella biodiversità è in grado di suscitare” ha concluso la Presidente dell'Associazione per il patrimonio delle Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene.