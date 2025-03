Mattarella: "I dazi creano ostacoli ai mercati, sono inaccettabili"

"I mercati aperti corrispondono a due interessi vitali: la pace e i nostri interessi vitali di esportazione. I dazi creano ostacoli ai mercati, alterano il mercato, penalizzano i prodotti di qualità e questo per noi è inaccettabile ma dovrebbe essere per tutti i Paesi del mondo inaccettabile". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, rispondendo alle domande di alcuni ragazzi al Villaggio "Agricoltura è" in occasione dell'anniversario della firma dei Trattati di Roma. "Una collaborazione su regole leali è indispensabile. La risposta non sono i dazi ma le regole da far rispettare", ha aggiunto il Capo dello Stato.