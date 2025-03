Il no del Quirinale all'incontro con Musk: "Spetta al governo"

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella non entrerà nel merito della vicenda Starlink. A chi chiede un commento sulla questione, dal Quirinale rispondono allargando le braccia: "La materia rientra nell'ambito delle attività del governo e vi rientra ancor di più l'interlocuzione con operatori del settore. Sulla questione sicurezza delle trasmissioni - è il ragionamento - è ovvio che vi sia la doverosa attenzione del Presidente della Repubblica in quanto comandante delle forze armate e presidente del Consiglio supremo di difesa. Però non risulta che allo stato vi siano processi decisionali in corso".



In Italia, fra i sostenitori di Musk c'è Matteo Salvini che torna a spingere per un accordo fra Starlink e l'Italia e a caldeggiare un incontro tra il Capo dello Stato e il patron di X: "Sarebbe stimolante", ha detto il segretario della Lega. Ma nell'agenda del Colle sono segnati altri appuntamenti.