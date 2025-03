Starlink è una rete di comunicazione satellitare di SpaceX, società di Musk. Il programma punta a fornire l'accesso Internet ad alta velocità "dallo spazio" a regioni con infrastrutture di tlc limitate, come zone remote o con scarso accesso alla rete, ed è stato cruciale per Kiev da subito dopo l'invasione subita dall'Ucraina a febbraio 2022. Con i servizi di comunicazione distrutti dalla Russia, per l'Ucraina le migliaia di terminali Starlink hanno colmato il vuoto svolgendo un ruolo vitale per garantire le comunicazioni, sia per la popolazione civile sia tra i militari al fronte.