Ucraina: Mosca bombarda a tappeto dopo stop aiuti Usa | Trump valuta disimpegno in Europa

La guerra in Ucraina giunge al giorno 1.110. La Russia torna a martellare incessantemente l'Ucraina e il bilancio delle vittime è pesante. Gli ultimi attacchi, più difficili da arginare dopo la decisione degli Stati Uniti di interrompere la condivisione di intelligence e immagini satellitari con Kiev. Trump sarebbe sempre più intenzionato a disimpegnarsi dal suolo europeo. Gli Stati Uniti avrebbero informato gli alleati di voler cessare la partecipazione alla pianificazione delle prossime esercitazioni militari Nato in Europa. Media ucraini fanno sapere che nel Kursk la situazione delle truppe locali è difficile ma non ci sarà nessun ritiro.