Starlink, Musk: "Sarebbe un onore parlare con il presidente Mattarella"

"Sarebbe un onore parlare con il presidente Mattarella". Così Elon Musk su X risponde a un utente che posta un articolo sulla battuta di arresto dei contatti tra il governo italiano e Space X per un eventuale utilizzo del suo sistema satellitare Starlink. In particolare nell'articolo si mette in evidenza come un peso nella decisione del governo di valutare altre ipotesi dipenderebbe dalle posizioni del presidente Sergio Mattarella.