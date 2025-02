La guerra in Ucraina giunge al giorno 1.095. "Il presidente russo Vladimir Putin e quello ucraino Volodymyr Zelensky devono parlarsi". Lo ha detto Donald Trump. In precedenza il presidente americano aveva spiegato come la presenza di Zelensky alle trattative non fosse necessaria per mettere fine alla guerra con la Russia: "Non penso sia importante agli incontri, la sua presenza non è una priorità visto che ha fatto un cattivo lavoro finora nel negoziare". "Ho avuto ottimi colloqui con Putin, e non ho avuto colloqui altrettanto buoni con l'Ucraina", aveva aggiunto. Putin avrebbe l'intenzione di annunciare la vittoria sull'Ucraina e la Nato il 24 febbraio, nel terzo anniversario dell'aggressione russa. Gli Stati Uniti hanno proposto all'Onu una risoluzione che chiede una "fine rapida" del conflitto in Ucraina ma non menziona l'integrità territoriale dell'Ucraina. L'appello di Zelensky all'Europa: "Fare di più per garantire la pace".