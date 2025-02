La guerra in Ucraina giunge al giorno 1.094. Zelensky ha incontrato a Kiev il rappresentante speciale del presidente americano per l'Ucraina e la Russia Kellogg. Quest'ultimo ha annullato la conferenza stampa dopo il faccia a faccia con il presidente ucraino, che ha definito l'incontro "molto produttivo" e si è detto "grato agli Usa". Il segretario al Tesoro americano, intanto, ha affermato che sul tavolo dei negoziati per un accordo di pace potrebbe esserci un alleggerimento delle sanzioni contro la Russia. Il segretario generale della Nato: "Qualunque impegno europeo sulle "garanzie di sicurezza" per l'Ucraina "avrà comunque bisogno della copertura americana", anche se gli Usa non metteranno gli scarponi sul terreno. Mosca: "Inaccettabile lo schieramento di soldati dell'Alleanza atlantica in Ucraina". Macron: "Dirò a Trump di non essere debole con Putin".