Trump attacca: "Zelensky dittatore mai eletto e comico mediocre, l'Ue ha fallito in Ucraina"

La guerra in Ucraina giunge al giorno 1.093. Il presidente americano Trump ha attaccato sia Zelesnky ("dittatore mai eletto e comico mediocre") sia l'Ue ("ha fallito in Ucraina). L'ex presidente russo Medvedev ha rincarato la dose "Trump ha ragione, Zelensky è un pagliaccio fallito". Dal canto suo il presidente ucraino, che giovedì incontra l'inviato Usa Kellogg, ha detto che "per noi è molto importante che l'incontro e il lavoro complessivo con gli Usa siano costruttivi. Il mondo deve scegliere tra stare con Putin o stare con la pace". Duro affondo del vicepresidente americano Vance, che ha mandato un messaggio a Zelensky consigliandogli di "piantarla". "L'idea che faccia cambiare idea al presidente parlando male di lui sui media di tutto il mondo è un modo tremendo di trattare questa amministrazione", ha detto al Daily Mail. Intanto il presidente francese Macron sarà a Washington la settimana prossima per incontrare Trump.