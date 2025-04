Dazi Usa, da Ursula von der Leyen messaggio a Trump: "L'Europa è pronta a vendicarsi con contromisure molto forti, se necessario"

Alla vigilia del via ai dazi Usa verso tutti i Paesi, Ursula von der Leyen è dura contro Donald Trump e la sua guerra commerciale. "Questo scontro non è nell'interesse di nessuno". Quella tra l'Ue e gli Usa "è la relazione commerciale più grande e prospera al mondo e staremmo tutti meglio se potessimo trovare una soluzione costruttiva. Allo stesso tempo, deve anche essere chiaro: l'Europa non ha iniziato questo scontro. Non vogliamo necessariamente vendicarci, ma abbiamo un piano forte per vendicarci se necessario". La presidente della Commissione europea , Ursula von der Leyen, alla Plenaria del Parlamento Ue, annuncia "contromisure molto decise, se necessario". Il presidente degli Stati Uniti nelle ultime ore, pur smorzando i toni e dicendo che sarebbe stato "gentile" coni partner commerciali, aveva detto che "i dazi metteranno fine alle pratiche sleali".