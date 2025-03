La replica Ue alla lettera di Trump alle aziende europee: "Noi siamo l'Unione dell'uguaglianza"

"Siamo a conoscenza della lettera del presidente Trump, e non ho commenti specifici in merito. Più in generale posso dire che la nostra Unione è ovviamente un'Unione di uguaglianza". Lo dice la portavoce della Commissione europea Eva Hrncirova in merito alla lettera di Trump alle aziende Ue in cui viene richiesto il rispetto dell'ordine esecutivo che vieta i programmi relativi alla diversità, equità e inclusione. "Abbiamo - aggiunge - una legislazione sia a livello europeo sia a livello di Stati membri che promuove diversità, uguaglianza e inclusione. Sosteniamo le organizzazioni nel promuovere e sviluppare luoghi di lavoro più diversificati e inclusivi perché crediamo che ciò attragga talenti, migliori la creatività e l'innovazione. E abbiamo una legislazione per promuovere l'equilibrio di genere nei consigli di amministrazione delle aziende".