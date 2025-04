Dazi Usa, Meloni: "Scelta sbagliata ma non è una catastrofe, le contromisure Ue non sono la risposta migliore"

Giorgia Meloni commenta l'imposizione dei dazi agli Stati Ue decisa dall'amministrazione Trump, definendola una "scelta sbagliata". Secondo il presidente del Consiglio, si tratta di una "scelta che non favorisce né economia europea né quella americana, ma penso anche che non dobbiamo alimentare l'allarmismo che sto sentendo in queste ore". Meloni sottolinea poi la necessità di "condividere le proposte italiane con i partner europei", dicendosi "convinta che la scelta migliore sia quella di non rispondere ai dazi con altri dazi".