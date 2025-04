Dopo aver annunciato "il giorno della liberazione" il 2 aprile, Donald Trump ha firmato i tanto temuti dazi Usa. La tariffa doganale base è del 10%, ma aumenta a seconda dei Paesi. Per gli Stati Ue sono previsti dazi al 20%. "Ci hanno derubato per anni, sono patetici", ha affermato il presidente americano. Fonti europee hanno riferito che i primi controdazi comunitari scatteranno il 15 aprile, seguiti da altri a maggio. Secondo il ministro Antonio Tajani, l'Ue darà "una risposta meno dura di quella che è stata la scelta americana, per dare un messaggio contro l'escalation dei dazi e la guerra commerciale". Il vicepresidente americano J. D. Vance ha dichiarato che i dazi trumpiani "cambieranno tutto, ma erano necessari". Per Ursula von der Leyen con i dazi americani "le conseguenze saranno terribili per milioni di persone in tutto il mondo. Siamo pronti a reagire, ma siamo pronti anche negoziare, non è troppo tardi". La Bce: "I dazi sono un grosso motivo di preoccupazione".