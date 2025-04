Conto alla rovescia sui dazi Usa: alle 22 l'annuncio | Trump ai fedelissimi: "Musk sta per lasciare il governo"

Negli Stati Uniti sale l'attesa per l'annuncio ufficiale, alle 22 ora italiana, di Donald Trump sui dazi Usa. Come riferito dalla portavoce del governo francese, Sophie Primas, la risposta dell'Unione europea arriverà in due fasi, con la prima attesa entro "la fine di aprile". I dazi americani sono un "errore profondo" per cui da parte europea "serve una risposta compatta, serena, determinata", ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Intanto sul fronte interno, secondo Politico, Donald Trump ha detto alla sua cerchia ristretta, compresi i membri del suo gabinetto, che Elon Musk si ritirerà nelle prossime settimane dal suo attuale ruolo nel governo.