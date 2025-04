Dazi, tutti gli errori di Trump: dalla confusione tra Iva e tariffe doganali all'illusione della reciprocità

Quando Trump afferma che l'Unione Europea impone dazi del 39% sulle merci americane, confonde le carte in tavola. Non esiste un dato unico e assoluto sui dazi medi tra Ue e Stati Uniti dal momento che questo tipo di calcolo varia a seconda dei criteri usati. Tuttavia, come spiega la Commissione Ue, se si considera l'effettivo scambio di merci tra Ue e Usa, in pratica l'aliquota tariffaria media su entrambe le parti è di circa l'1%. L'errore di Trump nasce dalla somma impropria tra le tariffe doganali effettive e l'aliquota media dell'Iva europea (circa 22%), considerata erroneamente dal presidente come un dazio, più altre tasse e balzelli generici che non discriminano tra prodotti europei e americani. Questo calcolo distorto porta a tariffe sproporzionate contro l'Europa, con l'applicazione di dazi del 20% che non rispettano neppure il criterio della "metà" annunciato dallo stesso Trump.