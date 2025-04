Dazi Usa al 20% sul vino, l'Italia rischia perdite per 323 milioni di euro all'anno

L'analisi rivela che ben il 76% delle 480 milioni di bottiglie italiane esportate lo scorso anno negli Stati Uniti si trova in "zona rossa", con un'esposizione sul totale delle spedizioni superiore al 20%. In totale, sono a rischio 364 milioni di bottiglie, per un valore di oltre 1,3 miliardi di euro, pari al 70% dell'export vinicolo italiano verso il mercato americano.