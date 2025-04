Dazi, ecco cosa accadde all'economia Usa nel 2018 (spoiler: non finì benissimo)

Nel 2018, l'amministrazione Trump impose tariffe dal 20% al 50% sulle lavatrici importate, una misura rimasta in vigore fino al febbraio 2023. I risultati? Esattamente come previsto dai critici, i prezzi aumentarono significativamente. Uno studio condotto dall'Università di Chicago ha rilevato che entro il 2019 i prezzi delle lavatrici e delle asciugatrici erano cresciuti del 12%, circa 90 dollari in più per macchina. È interessante notare che anche i prezzi delle asciugatrici, non soggette a dazi, aumentarono poiché spesso vendute in combinazione con le lavatrici.