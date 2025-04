Dazi Usa, nella lista di Trump anche i pinguini dell'Isola Heard e delle isole McDonald

L'Isola Heard e le isole McDonald non sono l'unico territorio disabitato a comparire nella lista dei dazi di Trump. Caso analogo è rappresentato infatti dall'isola Jan Mayen, tra l'Oceano Atlantico e il Mar Glaciale Artico, che ricade sotto la sovranità della Norvegia e dove, per altro si trovano solo uccelli marini. Ma se per l'Oslo i dazi sono fissati al 15%, per questa isola si è avuto un occhio di riguardo fermandosi al 10%.