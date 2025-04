Dazi Usa, Von der Leyen: "Conseguenze terribili, pronti a contromisure"

"Le conseguenze dei dazi saranno terribili per milioni di persone in tutto il mondo". Lo ha detto la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen in risposta all'annuncio di Donald Trump delle nuove tariffe sulle esportazioni verso gli Stati Uniti. "Sembra non esserci ordine nel disordine. Non c'è una via chiara attraverso la complessità e il caos che si sta creando, poiché tutti i partner commerciali statunitensi saranno colpiti”, ha continuato la leader europea, parlando da Samarcanda, in Uzbekistan, dove sta partecipando al primo vertice tra i leader dell'UE e i cinque paesi dell'Asia centrale.