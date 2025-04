Dazi Usa, ecco come sono stati calcolati e perché la formula usata da Trump è "sbagliata"

Io faccio a te quello che tu fai a me. È questo il senso dell'aggettivo "reciproci" relativo ai dazi voluti da Donald Trump sulle merci provenienti da mezzo mondo, inclusi gli Stati Ue. Peccato però che il presidente americano non si sia "vendicato" soltanto di quei Paesi che effettivamente applicano tariffe doganali a prodotti americani, ma abbia messo nel calderone anche altre misure come barriere non tariffarie, ad esempio l'imposta sul valore aggiunto. Non importa: l'intento di Trump e degli americani profondi, lo abbiamo visto, è quello di "far pagare" a decine di nazioni 80 anni di protezione americana. Ma come sono stati calcolati di preciso i dazi trumpiani? La sfilza di nomi di Paesi e di percentuali mostrata sull'ormai celeberrimo cartellone è il risultato di una formula sostanzialmente "sbagliata" dal punto di vista economico-matematico, come sottolineato da numerosi esperti. Del resto, era stato già dimostrato come i dazi reciproci fossero basati su dati errati.