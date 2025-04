Pechino annuncia dazi del 34% agli Usa, Trump: "Cina nel panico e non può permetterselo"

Pechino imporrà dazi aggiuntivi del 34% su tutti i beni importati dagli Stati Uniti, a partire dal 10 aprile. Lo ha annunciato la Commissione tariffaria doganale del Consiglio di Stato in un comunicato riportato dai media locali. "La Cina se l'è giocata male, è andata in panico: l'unica cosa che non può permettersi!", è stato il commento di Donald Trump. Con l'entrata in vigore dei dazi voluti dal presidente americano, intanto, la tempesta travolge i mercati: le tariffe doganali Usa giovedì hanno mandato in fumo 2mila miliardi a Wall Street e 422 in Europa. L'indice che raccoglie 600 delle principali capitalizzazioni europee, secondo Bloomberg, si avvia verso la peggiore settimana dal 2022, con un calo del 5%. La Borsa americana apre ancora in forte calo, con il Dow Jones a -2,22% e il Nasdaq a -2,72%. Piazza Affari crolla come nel giorno dell'attacco alle Torri Gemelle, l'11 settembre 2001. Fonti europee riferiscono che i primi contro dazi comunitari scatteranno il 15 aprile, seguiti da altri a maggio. Mentre il premier Meloni, anche se preoccupata, chiede di non fare allarmismo controproducente, il ministro Antonio Tajani afferma che l'Ue darà "una risposta meno dura di quella che è stata la scelta americana, per dare un messaggio contro l'escalation dei dazi e la guerra commerciale". Segui live l'andamento delle Borse.