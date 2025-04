Effetto dazi sulle Borse, Wall Street perde 5.200 miliardi in due sedute | Dal giuramento di Trump in fumo 9.600 miliardi

Venerdì tutti e tre gli indici principali di Wall Street hanno chiuso sotto il 5%. Il Dow Jones ha perso il 5,50% a 38.314,86 punti, il Nasdaq ha ceduto il 5,82% a 15.587,79 punti mentre lo S&P 500 ha lasciato sul terreno il 5,97% a 5.074,08 punti. Su Wall Street ha pesato la dura risposta della Cina. Il Dow Jones ha chiuso in correzione, in calo di oltre il 10% rispetto al suo massimo storico di dicembre perdendo oltre duemila punti (come successo solo quattro volte nella storia). È la prima volta che il Dow chiude in correzione dal 7 marzo 2022. L'indice ha registrato le maggiori perdite consecutive da marzo 2020, durante l'inizio della pandemia di Covid-19. Il Nasdaq ha chiuso in bear market, ossia mercato ribassista, per la prima volta dal 2022, in calo di oltre il 20% rispetto al suo massimo storico di dicembre.