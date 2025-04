Questione dazi, l'annuncio di Trump: "Questo è un ottimo momento per trasferire le vostre aziende negli Stati Uniti come Apple e molte altre stanno facendo. Zero dazi. Non aspettate, fatelo ora". Per il presidente con le nuove tariffe doganali gli Stati Uniti stanno incassando "due miliardi di dollari al giorno". E alla convention repubblicana martedì aveva assicurato: "Adesso tutti questi Paesi mi stanno chiamando per baciarmi il c...". Giorgia Meloni, che andrà in visita a Washington, afferma che proporrà lo "zero per zero" sui dazi con l'Ue". Ma il viaggio del premier italiano, per la Francia, "rischia di spezzare l'unità dell'Europa". "L'Ue è forte solo se agisce insieme", ricordano da Parigi. Sale la tensione Usa-Cina, con la Casa Bianca che impone "tariffe doganali del 104% a Pechino". E l'amministrazione Usa già annuncia nuovi "importanti dazi" anche sul settore farmaceutico: l'Italia sarebbe tra i Paesi più colpiti. Scambio di offese tra Elon Musk e Peter Navarro, con il primo che ha definito il consigliere al commercio del presidente americano un "cretino".