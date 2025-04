Guerra dei dazi, la Cina è pronta a rispondere agli Usa: ecco come, la nuova strategia del Dragone

Per mancanza di coesione e forza interne, la Cina non è ancora in grado neanche di controllare il proprio continente, figurarsi il mondo sostituendosi agli Stati Uniti. L'espansionismo cinese segue però la via dell'economia e della narrazione anti-americana impostata da organizzazioni multilaterali come i Brics, e non (ancora) della forza militare. L'offensiva doganale di Trump ha fornito a Pechino un'ulteriore scusa per rilanciare le proprie mire sull'Asia Centrale. Nonostante siano finiti anche loro sul cartello dei dazi trumpiani, Kazakistan, Turkmenistan, Tagikistan, Uzbekistan e Kirghizistan si stanno rafforzando - chi più chi meno - già dall'invasione russa dell'Ucraina, offrendosi come sponda per aggirare le sanzioni occidentali contro Russia e Cina e come grandi poli infrastrutturali per la controglobalizzazione eurasiatica che coinvolge anche l'Iran e Stati europei. Il vero bersaglio delle tariffe doganali americane sembra però essere il Sud-Est Asiatico: Cambogia (49%), Laos (48%), Vietnam (46%), Myanmar (45%), Thailandia (37%), Malesia (24%), Brunei (24%) e Filippine (18%). Perché? Per due motivi: perché tutti questi Paesi esportano massicciamente negli Usa e perché sono piattaforme per il re-export della Cina, che li ha legati a sé dal punto di vista economico e soprattutto tecnologico. L'accordo di cooperazione tra Pechino e Asean (Associazione delle Nazioni del Sud-Est Asiatico) ne è un esempio evidente. Ora il Dragone tenta di rilanciare il proprio peso nella regione per aumentare la pressione sugli Stati Uniti.