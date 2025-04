Dazi, come proteggere i propri risparmi in tempi di incertezza politica e caos in Borsa

Sono giorni di montagne russe per i mercati finanziari globali, all'insegna di una volatilità estrema che ha caratterizzato tutte le principali borse mondiali. Gli indici, in preda a oscillazioni violente, hanno "bruciato" - come impropriamente si dice in gergo - miliardi su miliardi di capitalizzazione in poche sedute, per poi tentare rimbalzi altrettanto repentini. In questo scenario di incertezza legato ai dazi imposti da Trump, abbiamo chiesto a Mirko Falchi, Lead Analyst & Advisory Portfolio Manager di Euromobiliare Advisory SIM (Gruppo Credem), di aiutarci a orientarci. Dalla scelta dei settori più resistenti alle strategie più efficaci per tutelare il proprio patrimonio, ecco i consigli dell'esperto per navigare la tempesta dei mercati senza cedere al panico.



In quale scenario ci muoviamo?

"Il Presidente Trump ha presentato il programma protezionistico più forte nella storia americana dell'ultimo secolo. La dimensione e ampiezza dei dazi supera le previsioni più pessimistiche, e prospetta dal 5 aprile un dazio minimo del 10% su tutte le importazioni di beni e dal 9 aprile un ulteriore aumento per i paesi con cui gli Usa registrano i deficit commerciali più ampi: per esempio 20% sulle importazioni da Ue, 24% dal Giappone, 34% dalla Cina (per quest'ultima il dazio medio salirebbe a 54% sommando il precedente 20% già applicato). Non sono stati imposti nuovi dazi oltre a quelli (significativi) già imposti su Canada e Messico. Trump ha presentato i dazi come "reciproci" con una certa opacità dei metodi di calcolo (che includerebbero altre misure non-tariffarie ritenute sfavorevoli quali Iva o altre restrizioni), ma in pratica sono "proporzionali" alla dimensione del deficit. A questo si aggiungono i dazi già annunciati del 25% sulle importazioni di auto globali. Ancora una volta permane incertezza sullo spazio negoziale: resta incerto se i paesi colpiti risponderanno con ritorsioni o con concessioni negoziali".