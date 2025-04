Usa, media: "Musk ha chiesto a Trump di revocare i dazi" | Von der Leyen al premier cinese: "Evitare escalation"

Donald Trump prosegue convinto sulla strada dei dazi. Secondo il Washington Post, nel fine settimana Elon Musk ha cercato personalmente di convincere il presidente americano a invertire la rotta sulle tariffe doganali. Il tentativo non ha finora avuto successo. Il riferimento (e la preoccupazione) di Musk, condivisa da ampie fette di repubblicani e apparati, è alla minaccia trumpiana di imporre ulteriori dazi del 50% sulle importazioni dalla Cina, oltre al 34% annunciato la scorsa settimana. Da parte sua, Pechino aveva replicato a muso duro, dicendosi pronta allo scontro con gli Stati Uniti: "Non accetteremo ricatti, lotteremo fino alla fine". La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, durante un colloquio telefonico con il premier cinese Li Qiang, "ha chiesto una risoluzione negoziata della situazione attuale", sottolineando la "necessità di evitare un'ulteriore escalation". Intanto i listini di Singapore e Indonesia vanno a picco, mentre Tokyo guadagna oltre il 5,5%. Le Borse europee tentano il rimbalzo, con Piazza Affari che ha aperto in positivo. L'Ue, intanto, studia la reazione: dalla bozza del documento della Commissione europea emerge che i dazi che l'Ue metterà in campo dal 15 aprile in due tranche - l'altra è prevista il 15 maggio - prevedono tariffe sui prodotti americani fino al 25%.