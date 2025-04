Donald Trump presenta la "gold card", la carta che dà la cittadinanza Usa ai milionari

Donald Trump, almeno questo bisogna ammetterlo, quello che promette mantiene. Poco male, per lui, se implica il tracollo dell'economia o dello stato di diritto. Fatto sta che aveva promesso di varare una nuova scorciatoia per chi, plurimilionario, vuole acquistare la cittadinanza americana senza dover più sottoporsi alla lunga trafila della Green Card, del permesso di soggiorno, dell'esame da vero cittadino Usa, di 10 anni almeno di residenza negli States. Insomma, un vero e proprio "visto d'oro" che, alla modica cifra di cinque milioni di dollari, permette di ottenere permessi di soggiorno permanenti. Eccola, allora, la "Trump Card", che il presidente Usa ha presentato a bordo dell'Air Force One in viaggio verso la sua residenza di Mar-a-Lago, in Florida.