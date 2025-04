Donald Trump ha presentato la "Gold Card". Il visto di ingresso speciale costa 5 milioni di dollari: l'amministrazione americana lo concederà ai milionari che potranno permetterselo. "Per 5 milioni di dollari potrebbe essere vostra", ha detto il tycoon. Il presidente americano l'ha presentata ai giornalisti a bordo dall'Air Force One che lo portava in Florida.