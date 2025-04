Da "tutti in fila per baciarmi il c..." alla pausa di 90 giorni per i dazi reciproci: Trump stupisce ancora

I 90 giorni consentiranno di trattare senza che i dazi mandino in tilt i mercati, anche se continua a pesare lo scontro tra le due maggiori economie mondiali: gli Usa e la Cina. Eppure fino a martedì sera The Donald aveva ostentato tracotanza usando parole offensive e sprezzanti alla cena del Grand Old Party per rassicurare i repubblicani sull'efficacia dei suoi dazi: "Vi assicuro che almeno 70 Paesi mi stanno chiamando per baciarmi il c..., muoiono dalla voglia di raggiungere un accordo", aveva detto. "Per favore, per favore signore, fate un accordo. Farò qualsiasi cosa, signore", aveva proseguito, imitando un leader straniero supplicante.