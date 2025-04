Dazi Usa, von der Leyen a Starmer: "Negoziamo con Washington, ma siamo pronti a rispondere"

Donald Trump insiste e difende i suoi dazi, mentre la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen in colloquio telefonico con il premier inglese Keir Starmer esprime la sua preoccupazione. Von der Leyen "ha ribadito l'impegno dell'Ue nei negoziati con gli Stati Uniti, chiarendo al contempo che l'Ue è pronta a difendere i propri interessi attraverso contromisure proporzionate, se necessario". Trump ha intanto ribadito su Truth che la sua "rivoluzione economica" darà risultati storici per gli americani. "Vinceremo. Resistete, non sarà facile, ma il risultato finale sarà storico", ha scritto l'inquilino della Casa Bianca, assicurando che le sue politiche economiche stanno "riportando posti di lavoro e aziende come mai prima".