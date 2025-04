Donald Trump: "Resistete, non sarà facile ma con i dazi vinceremo"

Dopo l'entrata in vigore dei dazi americani e della risposta della Cina, Donald Trump difende i suoi dazi, sostenendo su Truth che la sua "rivoluzione economica" darà risultati storici per gli americani. "Vinceremo. Resistete, non sarà facile, ma il risultato finale sarà storico", ha scritto l'inquilino della Casa Bianca, assicurando che le sue politiche economiche stanno "riportando posti di lavoro e aziende come mai prima".