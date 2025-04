Un breve video diventato virale sui social e i media e con il logo del comune di Sumy mostra una madre che tiene in braccio una bambina in lacrime che grida "mi hanno colpita". La madre commossa, che cerca di tranquillizzare la figlia, ha delle piccole ferite sul volto e una macchia di sangue su una manica della giacca. La bambina, che ha il volto sfocato, tiene in mano una catenina con una croce.