La guerra in Ucraina giunge al giorno 1.145. Dopo l'incontro fra Putin e l'inviato Usa Witkoff, il ministro degli Esteri russo Lavrov dice che Russia e Usa hanno discusso di relazioni bilaterali a partire dagli sforzi per normalizzare il lavoro delle loro missioni diplomatiche. Inoltre dice che Trump comprende meglio dei leader Ue l'essenza del conflitto. Gli Stati Uniti, nell'ambito delle trattative con l'Ucraina sullo sfruttamento del suo sottosuolo, hanno chiesto anche il controllo di un gasdotto cruciale nel Paese. Intanto, Zelensky scrive su X che Mosca sta "ignorando la diplomazia" e continua a lanciare attacchi nonostante la proposta statunitense di cessate il fuoco. Trump potrebbe imporre ulteriori sanzioni alla Russia, se un accordo sul cessate il fuoco in Ucraina non sarà raggiunto entro la fine di aprile. Lo riporta Axios citando alcune fonti.