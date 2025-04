La guerra in Ucraina giunge al giorno 1.144. Per la terza volta in due mesi l'inviato americano Steve Witkoff è arrivato in Russia per vedere il presidente Vladimir Putin nel tentativo di spingere per un cessate il fuoco in Ucraina. A San Pietroburgo il vertice è durato oltre quattro ore. Cremlino: "L'incontro è stato incentrato sulla risoluzione della crisi ucraina". Intanto, Zelensky scrive su X che Mosca sta "ignorando la diplomazia" e continua a lanciare attacchi nonostante la proposta statunitense di cessate il fuoco. Donald Trump potrebbe imporre ulteriori sanzioni alla Russia, se un accordo sul cessate il fuoco in Ucraina non sarà raggiunto entro la fine di aprile. Lo riporta Axios citando alcune fonti.