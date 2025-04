Ucraina, Zelensky: "Catturati due cinesi che combattevano con i russi" | Via 10mila soldati Usa dall'Europa?

La guerra in Ucraina giunge al giorno 1.141. Alti funzionari del Dipartimento della Difesa Usa stanno valutando di ritirare fino a 10mila soldati dall'Europa orientale (Romania e Polonia), creando preoccupazione sul fatto che ciò potrebbe dare coraggio al presidente russo Putin. Intanto, Zelensky ha confermato ufficialmente per la prima volta la presenza delle truppe del Paese nella regione russa di Belgorod, sottolineando che le operazioni in quella zona - così come nel Kursk - sono una risposta giustificata all'invasione di Mosca. L'esercito ucraino ha catturato due soldati cinesi che combattevano per Mosca e il presidente ucraino ha chiesto a Pechino una risposta in merito. Per gli Usa è "inquietante" che i cinesi combattano per la Russia in Ucraina.