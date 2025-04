Trump: "I russi bombardano come pazzi l'Ucraina, situazione terribile"

La guerra in Ucraina giunge al giorno 1.140. "Non sono felice che la Russia stia bombardando come pazzi l'Ucraina". Lo ha detto Donald Trump nello Studio Ovale definendo la situazione "terribile". Nel giorno di lutto nazionale per la strage dei bambini a Kryvyi Rih, la Russia ha intensificato gli attacchi contro l'Ucraina, colpendo anche la capitale Kiev. I bombardamenti hanno causato vittime e danni significativi, tra cui la distruzione parziale della sede della Freedom Tv, l’emittente pubblica ucraina che trasmette anche in russo. Contemporaneamente, l'esercito russo ha annunciato un'avanzata nel nord, nella regione di Sumy, rivendicando la conquista della cittadina di Basovka, a pochi chilometri dal confine russo, anche se Kiev ha smentito la notizia parlando di propaganda.